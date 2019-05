Hauptversammlung Lufthansa greift nach Condor

Der Dachverband Kritische Aktionäre rief dazu auf, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern, weil er nicht genug für den Klimaschutz tue. „Sie sind mitverantwortlich für den Sturzflug unserer Erde“, rief auch Maximilian Reimers, Vertreter der Schülerbewegung „Fridays for Future“, den Lufthansa-Managern zu. Diese Kritik wollte Spohr nicht auf sich sitzen lassen. Ab 2021 werde die Lufthansa CO2-neutral wachsen, betonte er. Durch die Erneuerung der Flugzeugflotte soll der Kerosinverbrauch pro Maschine sinken. Für die übrigen Emissionen will die Lufthansa über das neue internationale System Corsia Kompensationszahlungen an Klimaschutzprojekte leisten. Alternative Kraftstoffe seien aber keine Option, stellte der Lufthansa-Chef klar. „Es gibt keinerlei realistische Optionen, Flugzeuge anders zu betreiben als mit dem heutigen Treibstoff.“ Der Preis wäre bis zu fünf Mal so hoch wie der von Kerosin. Um den Bedarf an Biosprit der Lufthansa zu decken, müsste auf einer Fläche von drei Bundesländern zum Beispiel Raps angebaut werden.