Insolvenzverfahren Wirecard-Gläubiger fordern über 12 Milliarden Euro

Die Gläubiger und ihre Anwälte hoffen, dass ihnen der Insolvenzverwalter zumindest einen Teil der verlorenen Milliarden in absehbarer Zeit zurück erstattet: „Ich habe Verfahren erlebt mit 14, mit 18, sogar mit 20 Jahren“, sagte der Münchner Rechtsanwalt Peter Mattil, der geschädigte Aktionäre vertritt. „Aber wenn ein Vermögen da ist, das auf die Gläubiger verteilt werden kann, das kann schon nach zwei oder drei Jahren passieren.“



Die Hauptfrage der Gläubiger: Mit wie viel Geld können sie rechnen? „Wir werden Milliarden an Forderungen haben, und die Quote kann man heute schwer einschätzen“, sagte Mattil dazu.