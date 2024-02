Investitionen Blackrock hofft auf Zinswende im Sommer

Ferner stehe beim Stichwort Risiko die finanzielle Resilienz wieder mehr im Fokus. So müssten alleine die Unternehmen in den USA in den kommenden drei Jahren Schulden in Höhe von zwei Billionen US-Dollar zurückzahlen, weshalb das Schuldenmanagement von wachsender Bedeutung sei. Nicht zuletzt wird geprüft, ob ein Unternehmen genügend Fachkräfte an sich binden kann und ob es über stabile Lieferketen verfügt.