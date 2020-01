Luftfahrt Warum Airlines kaum unter dem Corona-Virus leiden

Diesmal könnte es sogar noch schneller gehen. So agieren die Gesundheitsbehörden weltweit und besonders in China deutlich schneller und gründlicher als bei früheren Krisen. Bei Sars verging noch fast ein Vierteljahr nach den ersten Krankheitsfällen, bis die Regierung der südchinesischen Guangdong-Provinz die Weltgesundheitsorganisation WHO informierte. Und bis zu größeren Flugstreichungen dauerte es noch rund einen weiteren Monat. Beim aktuellen Wuhan-Virus geschah dies innerhalb von vier Wochen. Damit dürfte die Krankheit schneller abflauen als SARS.



Der zweite Grund, warum die Airlines diesmal weniger leiden könnten, ist ihre bessere Vorbereitung. „Besonders Europas Fluglinien sind anders aufgestellt“, heißt es in einer aktuellen Studie der US-Rating-Agentur Fitch. Dafür sorgt, dass der China-Verkehr für Lufthansa und andere deutlich weniger wichtig ist als noch zu Sars-Zeiten. Heute machen die Deutschen und Air France nur noch drei Prozent ihres Umsatzes und gut fünf Prozent ihres Gewinns in China. Um 2003 hingegen erwirtschaftete die deutsche Linie auf Routen wie Peking oder Shanghai noch bis zu einem Viertel ihres operativen Überschusses. Flüge nach China waren damals rar und die Gesellschaften der alten Welt hatten wenig ernsthafte Konkurrenz. Die Golflinien wie Emirates oder Qatar Airways verfügten nur über wenige Flugrechte nach China. Und Air China oder die anderen Staatslinien buchte die westliche Geschäftskundschaft ungern, weil ihnen deren Sitze, Bordservice und Zuverlässigkeit nicht gut genug waren. Also konnten Lufthansa und andere ihre Flieger trotz hoher Preise immer fast komplett ausverkaufen. „Ein Traum“, so ein führender Lufthanseat.