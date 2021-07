Paketlieferung Amazon will eigene „Schlüssel“ zu Häusern von Kunden

Der Datenschutz-Forscher Ashkan Soltani warnt, dass jedes webbasierte System auch gehackt werden könne. „Im Wesentlichen wird da ein fremdes, mit dem Internet verbundenes Gerät an ein ansonsten internes Netzwerk angeschlossen“, sagt der Experte, der schon in leitender Position für die US-Handelsbehörde FTC (Federal Trade Commission) und als Berater von Ex-Präsident Barack Obama gearbeitet hat. Über diesen Weg könnten Kriminelle versuchen, sich ebenfalls Zugang zu einem Gebäude zu verschaffen.



Amazon wollte sich auf Anfrage nicht zu den Risiken eines möglichen Cyberangriffs äußern. Das Unternehmen lehnte es auch ab, genaue Angaben bezüglich der bisherigen Verbreitung des „Key for Business“ zu machen. Insgesamt dürften aber bereits Tausende Gebäude mit dem System versorgt sein. Einen Anhaltspunkt bieten mitunter runde Aufkleber mit Amazon-Logo an den Türklingeln. In einer New Yorker Straße waren diese kürzlich an drei von elf Gebäuden zu sehen, in einem anderen Viertel der Stadt an zwei von sieben Gebäuden.