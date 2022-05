Repräsentative Umfrage zu Kundenfavoriten Amazon ist Deutschlands Kundenfavorit

Ein interessanter Aspekt der Rangliste ist zudem die Mischung in der Spitzengruppe: Neben jahrzehntealten und offenbar bewährten Marken in Branchen mit Breitenpublikum wie etwa Philips (Platz 7), Bosch (10), Maritim Hotels (14) oder Nobilia (16) tauchen auch deutlich jüngere Unternehmen in eher nischigen, neueren Branchen auf. So schaffen es etwa je zwei Bodenbelagspezialisten in die Spitzengruppe (Planeo.de auf Platz 6 und Ruugs.de auf 22) sowie zwei Versandapotheken (Volksversand.de auf Platz 9 und Docmorris.de auf 23). Auch in der Branchenübersicht gelangen ein paar sehr junge Kategorien weit nach vorne: Kochboxen-Versender auf einen bemerkenswerten vierten Platz, Lebensmittel-Heimservice auf Rang 5 und Dienstfahrrad-Leasing auf Rang 8.