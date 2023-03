Scheidender Post-Chef Frank Appel kann erhobenen Hauptes auf seine Amtszeit zurückblicken – noch

Vieles, was die Post zuletzt stark machte, könnte sich in den kommenden Monaten gegen sie wenden. Die Transportengpässe an den See- und Flughäfen lösen sich auf, die internationalen Frachtpreise sind bereits seit Ende des vergangenen Jahres um ein Vielfaches gefallen. Die Konjunktur strauchelt, auch der Onlinehandel wächst nach dem Ende der Corona-Beschränkungen langsamer als erwartet. Das spürt die Post in sämtlichen Bereichen, die zuletzt weniger Pakete und Sendungen verschickten als während der Pandemie.