Schutzschirmverfahren für Airline „Condor ist im Grunde kerngesund“

Neben der Beihilfeproblematik dürfte es beim Verkaufsprozess kartellrechtliche Hürden geben. Welche sind das?



Das kommt darauf an, ob die Fluggesellschaft als Ganzes oder nur ihre Vermögensgegenstände veräußert werden. Eine Zerschlagung und der Verkauf von einzelnen Vermögensgegenständen und Rechten wäre sicherlich unproblematischer als der Verkauf des gesamten Unternehmens. Näher liegt hier aber sicherlich der Verkauf des ganzen Unternehmens, so dass alle in Betracht kommenden Märkte zu untersuchen sein werden. Zu prüfen ist, wer auf diesen Märkten, insbesondere Flugrouten, in welcher Form aktiv ist und ob sich aus einer etwaigen Kombination dieser Marktanteile kartellrechtliche Probleme ergeben würden.