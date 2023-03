Streik im Verkehr Flixbus: Jeder fünfte Bus war voll

Jeder fünfte Flixbus war am Streiktag ausgebucht, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Seit Ankündigung des Ausstandes am Donnerstag sei die Nachfrage für innerdeutsche Verbindungen um 50 Prozent gestiegen. Das Unternehmen habe schon im Vorfeld für einige Kernstrecken am Montag Zusatzbusse eingeplant, erklärte eine Sprecherin. Die beliebtesten Verbindungen waren demnach auch am Streiktag München-Zürich, Berlin-Leipzig oder Essen-Köln-Stuttgart-München.