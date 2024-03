Trump Media & Technology Group: Wie wertvoll ist Trumps Medienfirma wirklich?

Auch, weil er sich dazu vertraglich verpflichtet hat: Eine Vereinbarung mit der von ihm selbst begründeten Plattform, die noch bis Februar 2025 gilt, schreibt vor, dass der Politiker frühestens sechs Stunden nach seinen Beiträgen auf Truth Social „nicht politische Kommunikation“ auf anderen Social-Media-Plattformen teilen darf. Was politisch ist und was nicht, liegt dabei allerdings ganz in Trumps eigenem Ermessen. Und: „Als Präsidentschaftskandidat können die meisten oder alle Beiträge von Präsident Trump in den sozialen Medien als politisch motiviert betrachtet werden“, räumt Trump Media in seinem Risikobericht ein.