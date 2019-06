Umstrittener 5-Punkte-Plan Wie Spohr Eurowings auf den Kopf stellt

Das will Eurowings-Chef Dirks nun ändern. Galt bisher noch als Ziel, an keinem Flughafen mehr als zwei der Töchter landen zu lassen, will er künftig den ganzen Flugbetrieb unter einer Betriebserlaubnis abwickeln. Welche, will er nicht sagen. „Aber es kommt eigentlich nur die günstigste in Frage, also Eurowings Europe“, vermutet ein Insider. Dazu will er nach dem Vorbild von Easyjet die Verwaltung verkleinern, nicht zuletzt durch die Automatisierung der Abläufe.