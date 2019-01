Wir alle kennen und beobachten regelmäßig diese astronomischen Zahlen und ihre erstaunlichen Bewegungen in alle Himmelsrichtungen. Die Wirtschaftsnachrichten sind jede Woche voll davon. Doch was sagen sie über den „Wert“ einer Marke oder eines Unternehmens wirklich aus?



Nichts, wie ich finde. Der Begriff Wert bemisst sich nämlich keinesfalls nur am Geldwert sondern auch an „moralisch für gut betrachtete Eigenschaften oder Qualitäten“ sowie an „gesellschaftlichen Handlungsanweisungen für das Sozialverhalten“. Solche Werte schwanken nicht wie die Börsenkurse, sondern besitzen eine hohe Stabilität - einen im Wortsinn hohen Wert also. Daher sollten sie als mindestens so wichtig für die Entwicklung eines Unternehmens erachtet werden wie deren Aktienkurse.