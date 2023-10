Es fehlt den Werbern mithin an vergleichbaren Medien-Daten für ihre Mediaentscheidungen. In Wirklichkeit besitzen sie mehr Daten, als sie jemals verarbeiten könnten. Doch die stammen zunehmend aus nicht von Marketing- und Mediaentscheidern kontrollierbaren Quellen. Was Google, Meta (Facebook, Instagram) oder TikTok, die deutsche Werbung in Milliardenhöhe ausspielen, in ihre Excel-Charts als Nachweis ihrer Arbeit eintragen, könnte ebenso frei erfunden sein. Facebook ist schon mehrfach dabei erwischt worden, dem Werbemarkt wissentlich falsche Daten geliefert zu haben. Die Auslieferung der Werbemittel durch die Plattformen („Walled Gardens„) ist nicht für deutsche Werber kontrollierbar.