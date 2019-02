 Werner knallhart: „Land your dream“: Die dämlichen Slogans der Airlines

Dabei ist kaum etwas auf der Welt so glattgestriegelt und vereinheitlicht wie die Dienstleistung Flugreise. Das liegt zum einen an den Sicherheitsvorschriften. Zum anderen liegt es daran, dass jeder Extraschnickschnack über den Wolken sauteuer ist. Fliegen ist das Gegenteil von Individualität. Trotz „You“ und „My“ in den Slogans.



Andere Airlines versprechen noch mehr. Sie wollen das Leben der Kunden auf den Kopf stellen: Air China verkünstelt sich mit „Land your dream“. Air India stellt in Aussicht „Fly like a Maharaja“. China Airlines will, dass wir die Flügel ausstrecken und die Welt erkunden: „Spread your wings, explore the world.“ Geht wohl nur mit denen.