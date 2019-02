Free Now. Also, Kinners, ich weiß nicht, aber das ist kein guter Name für eine Taxi-App! Da tut mir „mytaxi“ leid.



Bislang haben wir gesagt: „Ich nehme mir ein Mytaxi.“



Sollen wir jetzt sagen: „Ich nehme mir ein Free Now?“ Ich denke da an Free Willy. Und was haben denn Taxifahren oder sonstige Chauffeur-Services mit Free zu tun? Also mehr mit Free als etwa Share Now? Dass man vorab frei und ohne Limit Alkohol trinken kann? Dass man freihändig fahren kann, weil man gefahren wird? Dass ich frei von Bargeld fahren kann? „Exakt all das“, werden die Erfinder nun vielleicht rufen. Aber das ist schon weit hergeholt. Denn die anderen Now-Dienste versprechen auf ihre Weise doch auch Freiheit.



„mytaxi“ wird zu „Free Now“. Das ist so, als würde aus „Iglo Fischstäbchen“ jetzt „Enjoy Life“. „Free Now“ könnte einfach alles sein: vom flexiblen Versicherungstarif für Singles über die Halbfettbutter bis hin zur Slipeinlage.