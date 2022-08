Nur kommt nach Nürnberg niemand durch die Reihen und sagt: „Ich habe gehört, bei Ihnen wollte jemand vor Bamberg schon Kaffee.“ Natürlich nicht! Das ist wirklich typisch Bahn. Weil der Serviceanspruch nicht eingehalten wird. Es könnte so einfach sein. Aber so fragt man sich: Was rechtfertigt da eigentlich den enormen Erste-Klasse-Aufpreis von 122 Euro (309,80 Euro statt 187,80 Euro in der 2. Klasse)? Nur die größere Beinfreiheit? Die ist im Flugzeug in der Premium-Economy und am Notausgang billiger zu haben.

Nach Teamwechsel 2 auf 3 ist das Restaurant besonders lange geschlossen, weil neue Ware „verräumt“ werden muss. Und so sitzt ein junger Fahrgast, der keine Maske hat und sich eine kaufen möchte, mit nacktem Gesicht gelangweilt und schüchtern vor der geschlossenen Theke. Als die endlich, endlich öffnet, mault die Kassiererin als erstes pampig: „Hey, würde der Herr mal bitte eine Maske tragen?“ („Der Herr“ als ironisierte Herabwürdigung des Twen).