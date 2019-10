Bernhard Günther Säure-Anschlag auf Innogy-Manager: Viele offene Fragen bei den Ermittlungen

Ein politisches Motiv schlossen die staatlichen Ermittler ebenso aus wie eine Beziehungstat im privaten Umfeld des Managers. Jetzt soll nach Recherchen von System 360 der Auftraggeber aus der Energiebranche kommen, möglicherweise sogar aus den eigenen Reihen RWEs oder der RWE-Tochter Innogy. In einem Bordell soll der Deal für das Attentat eingefädelt worden sein. Es heißt, die Person werden wohl viele in den beiden Energiekonzern sehr gut gekannt haben, möglicherweise ist sie immer noch in einem der beiden Unternehmen beschäftigt.