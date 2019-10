Energiekonzern Kampf verloren: Fortum ergreift die Mehrheit bei Uniper

Freude in Finnland, eisiges Schweigen in Düsseldorf. Lange hat sich der Energiekonzern Uniper mit Hauptsitz in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gegen die Übernahme des monetär kleineren Energieversorgers aus Finnland gewährt, doch an diesem Dienstag ist der Kampf beendet. Fortum hat gewonnen. Der finnische Versorger greift nach der Mehrheit beim Düsseldorfer Energiekonzern Uniper. Für 2,3 Milliarden Euro will Fortum zusätzlich die bisher von den Fonds Elliott und Knight Vinke gehaltenen 20,5 Prozent an Uniper übernehmen, wie der Konzern mitteilte. Damit kämen die Finnen auf mehr 70,5 Prozent an der ehemaligen Tochter des Energieriesen E.On. Voraussetzung sei, dass die Behörden in Russland und den USA die Transaktion freigeben. Fortum rechnet damit bis zum Ende des ersten Quartals 2020.