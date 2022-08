Energiekonzern Uniper verbucht in Gaskrise täglich rund 60 Millionen Euro Verlust

Als größter Gasimporteur spielt der Energiekonzern mit Sitz in Düsseldorf eine zentrale Rolle für die deutsche Erdgasversorgung. Uniper beliefert mehr als 100 Stadtwerke und Industriefirmen direkt mit Erdgas. Weil jetzt große Mengen aus Russland fehlen, muss das Unternehmen als Ersatz extrem teures Gas auf dem Markt einkaufen, um weiterhin Gas liefern zu können. Maubach kommentierte den Sachverhalt so: „Eins sollten wir uns in den Zeiten des Krieges in der Ukraine (...) vor Augen halten: Wir bei Uniper sind de facto zum Spielball in diesem Konflikt geworden.“