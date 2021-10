Gazprom Zug um Zug in der Energiekrise

Dabei geht es nicht immer nur um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Das jüngste Beispiel hatte vordergründig gar nichts mit Nord Stream 2 zu tun. Es ging um einen Deal mit Ungarn. Seit dem 1. Oktober schickt Gazprom Gas nach Ungarn. Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches, wenn nicht der Transportweg jetzt ein besonderer wäre. Denn das Gas strömt nicht wie bisher über das Leitungssystem der Ukraine, sondern über die im Januar 2020 fertiggestellte TurkStream-Pipeline. Diese Pipeline verläuft durch das Schwarze Meer bis in die Türkei. Von dort wird Gas über nationale Pipelines nordwestlich Richtung Europa, nach Serbien, Bulgarien, Österreich und dann nach Ungarn transportiert.



Für die Ukraine kommt das einem Affront gleich, denn die Ukrainer unterstellen Gazprom und damit dem Kreml, sie gezielt zu umgehen, um damit Transitgebühren zu sparen und die Regierung in Kiew zu schwächen. „Heute hat Gazprom den Transit von Erdgas durch die Ukraine in Richtung Ungarns eingestellt“, hieß es am Freitag in einem Tweet des ukrainischen Pipeline-Betreibers Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU). Und: „Die GTSOU hat keine Bitte um Durchleitung erreicht, trotz der Tatsache, dass es einen Vertrag gibt, der eine Durchleitungskapazität nach Ungarn in Höhe von 24,6 Millionen Kubikmetern pro Tag für die nächsten zwölf Monate vorsieht.“ Die Interpretation dieses Vorgangs lieferte GTSOU-Chef Sergej Makogon gleich mit, per Zeitungsbeitrag und in Online-Diskussionen: Europa werde mit „Putins Energiewaffe“ angegriffen, sagte und schrieb Makogon.