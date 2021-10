Tesla-Ökostromtarif Musk mischt den deutschen Strommarkt auf – und das ist gut so

Natürlich ist dieses Politmarketing am Ende auch nur Marketing, viel Tamtam. Und ob die Angebote für deutsche Kunden wirklich nachhaltig attraktiv sind, wird sich erst noch zeigen müssen, zumal auch Konkurrenten in dieselbe Richtung gehen. Aber dennoch hat Octopus Energy – und damit Tesla – das Zeug, die Veränderung am Strommarkt in Deutschland zu beschleunigen. Und wenn es gut läuft für Musk, dann wird er demnächst nicht nur bei VW zugeschaltet, sondern auch bei den Führungskräfte-Meetings von E.On und RWE. Und irgendwann darf er dann vielleicht auch in Koalitionsverhandlungen.



