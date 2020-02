Aldi vs. Lidl Wer beim Discounter-Duell in Führung liegt

Kurz vor Weihnachten ging der ewige Schlagabtausch zwischen Aldi und Lidl in eine neue Runde: „Endlich habt ihr auch Fairtrade Bananen!“, spottete Lidl via Facebook Richtung Aldi und fügte noch hinzu: „Wir engagieren uns schon seit Längerem für den nachhaltigen Anbau und fairen Handel“. Kurz zuvor hatte Aldi Fairtrade-Bananen gelistet. Doch der Konter von Aldi ließ nicht lange auf sich warten. „Wir wollen ja keine Bananen mit Gurken vergleichen, aber wir haben schon seit 2014 Fairtrade Bio-Bananen“, ließ Aldi Süd via Videobotschaft wissen und fügte noch hinzu: „Aber Lidl , habt ihr Gurken auf den Augen? Unsere Gurken bleiben plastikfrei!“ Eine Anspielung auf Lidls zuvor getroffene Entscheidung, Gurken aus Spanien wieder in Plastik eingehüllt anzubieten.