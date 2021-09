Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger spricht sich für staatliche Impfprämie aus

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger regt eine staatliche Geldprämie an, um das Impftempo in Deutschland zu erhöhen. Die Bundesregierung solle „neue Anreize setzen, die das Impftempo beschleunigen“, sagte Dulger im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Das kann man ja auch regional unterschiedlich gestalten: In München zum Beispiel mit Tickets für den FC Bayern, da würde sich wahrscheinlich die halbe Stadt pieksen lassen. Und ja: Ich würde auch eine Geldprämie begrüßen – alles, was hilft, ist richtig, um in die Normalität zurückzukehren“, so Dulger weiter. Das sei aber Aufgabe des Gesetzgeber, nicht der Unternehmen.