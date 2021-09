Impfprämien von Arbeitgebern Doppelt geimpft? Der Chef belohnt es

Die Zahl der Unternehmen, die mit ähnlichen Aktionen vorpreschen, bleibt trotz solch positiver Erfahrungen bislang gering. Auch Branchenschwerpunkte sind kaum auszumachen. So hat sich das Familienunternehmen Beckhoff Automation, ein Hersteller von Automatisierungstechnik mit Sitz im ostwestfälischen Verl, entschieden, Mitarbeitern eine Impfprämie von 150 Euro zu zahlen. Der Mittelständler Pro-Micron, eine Firma für digitale Sensorsysteme in Kaufbeuren, will impfwilligen Beschäftigten einmalig 250 Euro zahlen. Bei Edeka Nord gibt es immerhin einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro. Das Angebot gelte grundsätzlich für alle Mitarbeiter, der eine Zweitimpfung erhalten haben, teilt eine Sprecherin mit. „Wir möchten damit unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nachkommen und die Impfstrategie des Landes unterstützen“, begründet sie den Schritt. Die Reaktionen der Beschäftigten „fallen sehr positiv aus“. Allerdings ist auch hier die Zahl der Mitarbeiter vergleichsweise überschaubar: Das Gutscheinangebot richtet sich ausschließlich an die rund 4500 Beschäftigten der Großhandlung von Edeka Nord, nicht aber an die Mitarbeiter der selbstständigen Kaufleute in den Märkten und auch nicht an die zigtausenden Edeka-Beschäftigten in den übrigen Regionen.