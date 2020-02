Unter Edeka-Kunden sind diese Tendenzen noch deutlich ausgeprägter. Dass die Marke in ihrer Kommunikation die Liebe zu Lebensmitteln und somit die Qualität in den Vordergrund stellt, scheint sich entsprechend auszuwirken. Wer bei Edeka einkauft, gibt viel häufiger als der Bevölkerungsdurchschnitt an, auf nachhaltigen Anbau, nachhaltige Produktion oder nachhaltige Fischerei zu achten.