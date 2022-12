Energiekrise und Inflation Diese Insolvenzen hielten Deutschland 2022 in Atem

Den Anfang machte am 10. Januar 2022 MV-Werften, nachdem der Gesellschafter, der Konzern Genting des malaysischen Milliardärs Lim Kok Thay, sich nicht an einer möglichen weiteren Staatshilfe für das Unternehmen mit eigenen Mitteln beteiligen wollte. Der Schiffsbauer beschäftigte an Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund mehr als 2.000 Mitarbeiter. In den gewaltigen Hallen der Werft in Wismar wurde das größte Kreuzfahrtschiff der Welt – die Global Dream – gebaut.