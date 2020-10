Einblick in die Kunststoffanlage Eine Milliarde PET-Flaschen pro Jahr! Das ist Lidls gigantisches Recyclingwerk

Das neue Leben einer PET-Flasche beginnt beim Einwurf am Pfandautomaten in einer Lidl-Filiale. Darin werden die zurückgebrachten Flaschen vorsortiert, gepresst und in das nächstgelegene Lidl-Zentrallager transportiert. Dort werden die Flaschen zu Ballen gepresst und platzsparend zu den Recyclingwerken in Neuensalz bei Plauen im Vogtland oder nach Übach-Palenberg an der niederländischen Grenze gebracht. Was an 0,7-Liter-Glasflaschen sonst auf 26 LKW verladen werden müsste, passe dann auf einen einzigen Laster, rund 400.000 Flaschen in Ballen, heißt es bei Lidl.