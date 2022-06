Führungswechsel Ein neuer Chef für das Swarovski-Glitzerreich

Beim österreichischen Kristallschleifer und Schmucksteinanbieter Swarovski steht eine weitreichende Neuausrichtung an: Als erster familienfremder Vorstandschef soll der Manager Alexis Nasard künftig das Traditionsunternehmen führen. Der Führungswechsel tritt am 4. Juli in Kraft und sei „ein weiterer Schritt im Übergang von Swarovski von einem familiengeführten Unternehmen zu einem Unternehmen in Familienbesitz“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im November 2021 hatte Swarovski bereits einen neuen Verwaltungsrat vorgestellt, dem erstmals und in der Mehrheit familienunabhängige Mitglieder angehören.