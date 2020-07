Herrenausstatter in der Krise Wer braucht im Homeoffice schon Hemd und Krawatte?

Businessmode im Büro: An manchen Arbeitsplätzen wirkte das wie von gestern. Im corona-bedingten Homeoffice trägt man jetzt eher Jogginghose. Kaum vorstellbar, dass selbst der Chef einer traditionsreichen Privatbank in Lackschuhen vor dem Computer sitzen soll. Schmitz hat sich dann vor allem auf Tweed-Anzüge für besondere Anlässe wie Hochzeiten spezialisiert.



Zwar habe die Coronakrise auch bei ihm anfangs „sehr gerüttelt“ – im März betrug sein Umsatz weniger als die Hälfte des Vorjahresmonats – doch seit Juni läuft es bei ihm im Laden mit seinen acht Mitarbeitern wieder besser und vermutlich könne er das Minus bis Ende des nächsten Monats wieder ausgleichen. In seine Karten spielt auch, dass der warme Tweet-Stoff vorrangig in den Wintermonaten gekauft wird. Da war hierzulande von der Pandemie noch wenig zu spüren. Und mittlerweile merke er, dass seine Kunden weniger Geld für Reisen ausgeben und stattdessen in seinen Laden kommen.