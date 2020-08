Kompletter Insolvenzplan liegt vor So will sich Galeria Karstadt Kaufhof aus der Krise retten

In welchen Bereichen werden Arbeitsplätze gestrichen?

Vor allem die Stellen in den Schließungsfilialen fallen weg, aber auch in der Zentrale und der Logistik werden Jobs gestrichen. So wird die Bewirtschaftung des Bereichs Sport an die Signa-Tochter Sportscheck übertragen. 25 Reisebüros werden geschlossen. Und die Logistik soll ab September 2021 an den Standorten Essen-Vogelheim und Unna gebündelt werden.