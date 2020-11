„Mehr Marktmacht geht fast nicht mehr“ Real: Markenverband fordert Untersagung des Verkaufs an Kaufland und Edeka

Die angeschlagene SB-Warenhauskette Real war im Frühjahr von der Metro an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft worden. Er will sie zerschlagen und hat bereits den Verkauf zahlreicher Filialen an die Wettbewerber Kaufland und Edeka angekündigt. Das Kartellamt prüft Übernahmen in dem Sektor sehr genau. Zuletzt hatten die Wettbewerbshüter Vorbehalte gegen die Pläne von Kaufland geäußert. Nach eingehender Analyse sei bei neun Real-Märkten durch die Übernahme eine erhebliche Behinderung des regionalen Wettbewerbs zu erwarten, teilte die Aufsichtsbehörde mit.