Online-Handel Diese drei Grafiken zeigen die wahre Macht von Amazon

Es war eine der kühnsten Entscheidungen von Amazon-Gründer Jeff Bezos: Als seine Infrastruktur während der Dot.com-Krise nicht mehr ausgelastet war, öffnete er seine Webseite der Konkurrenz. Externe Händler konnten ihre Waren neben den Angeboten von Amazon listen und im Preis sogar unterbieten. Im Grunde stellt Amazon dafür nur die reichweitenstarke Plattform zur Verfügung, externe Händler und Hersteller verkaufen dort auf eigene Rechnung – und auf eigenes Risiko. Der Konzern verdient über Gebühren an jeder Order mit. Nebenbei vervielfacht Amazon so die Auswahl für seine Kunden, was den Reiz des Marktplatzes aus Käufersicht steigert. Und so drängen scharenweise neue Händler auf die Plattform: 1,9 Millionen „kleine und mittelgroße“ Händler sind es weltweit, ließ Bezos vor einigen Monaten die Aktionäre wissen.