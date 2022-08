Umstrittener CO2-Ausgleich Sind Milch und Hähnchenfleisch klimaneutral?

Die Handelshäuser zogen damit viel Kritik auf sich. Recherchen des ZDF-Magazins Frontal 21 und der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch weckten schnell Zweifel, ob das Projekt Guanaré in Uruguay tatsächlich seine Versprechen erfüllt. In der Region gibt es viele solche Eukalyptus-Plantagen, wie sich schon mit Satellitenbildern auf Google Maps schnell feststellen lässt. Wären die Bäume also nicht vielleicht ohnehin gepflanzt worden? Dann gäbe es keinen zusätzlichen Klimanutzen durch die Zertifikate für das Projekt. Und was, wenn das Holz nicht zu Möbeln oder Baustoffen, sondern zu Zellstoff verarbeitet wird? In Papierprodukten bleibt das CO2 nicht zwingend langfristig gebunden. Laut Projektunterlagen setzten die Eigentümer außerdem Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat ein – auch das gilt nicht gerade als umweltfreundlich.