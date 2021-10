Weihnachtsgeschäft in Gefahr Morgen, Kinder, wird‘s nichts geben...

Auch das Konkurrenzprodukt von Microsoft, die Xbox Series X, ist Mangelware und nicht immer lieferbar. Der Grund: Bei Xbox wie Playstation sind Chips des Herstellers AMD im Einsatz – und die sind derzeit Mangelware. Wie so vieles in der Wirtschaft. Es fehlt nicht nur an Halbleitern, auch Holz und Kunststoffe sind knapp, selbst an Verpackungsmaterien wie Wellpappe und Karton mangelt es – ebenso wie an Containern, in denen die Ware von Asien nach Europa verschifft wird. All das hat Folgen für Bau- und Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen, Maschinenbauer – und für den Einzelhandel, für den jetzt eigentlich die umsatzstärkste Zeit des Jahres beginnt: das Weihnachtsgeschäft. Drohen ausgerechnet zum Fest leere Regale?