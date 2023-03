Wirtschaftliche Entwicklung OECD hebt Wachstumsprognose für Deutschland, warnt aber vor Inflation

„Für 2024 rechnen wir mit einem höheren Wachstum in Deutschland als in den anderen Ländern“, sagte Koske, der Nachrichtenagentur Reuters. „Der Aufschwung ist auf einen hohen Auftragsbestands im Exportgeschäft, eine Belebung der Investitionen und auch die Lockerungen der Covid-Maßnahmen in China zurückzuführen.“ Das verringere die Engpässe in den Lieferketten und erhöhe die Nachfrage nach deutschen Exporten.