Vor knapp drei Wochen war der Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Er brachte unermessliches menschliches Leid und dauert noch an. In meinen Beiträgen konzentriere ich mich auf die Kapitalmarktauswirkungen und betrachte politische und geopolitische Ereignisse nur unter diesem Gesichtspunkt. Und da lässt sich konstatieren, dass der Einfluss des Krieges in der Ukraine in den vergangenen Monaten stark in den Hintergrund getreten ist. Mit Blick auf die reinen Performance-Kennzahlen stehen Aktien der Eurozone, an Indizes gemessen, zwölf Monate nach der Invasion wieder im positiven Bereich, nachdem in den ersten sechs Monaten der Invasion hohe Kursverluste zu verzeichnen waren.