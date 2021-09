Wirtschaftsstabilisierungsfonds Nach Lufthansa: Auch Modeunternehmen Adler will Staatshilfe rasch zurückzahlen

Laut Bundeswirtschaftsministerium und Finanzagentur hat der WSF in der Coronakrise insgesamt bereits 21 Unternehmen gestützt. Die bekanntesten Fälle sind neben Lufthansa, der Reiseveranstalter TUI. Auch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, der Schiffsbauer MV Werften und der Stahlproduzent Georgsmarienhütte haben bereits WSF-Mittel erhalten. Elf weitere Anträge seien derzeit in Prüfung, teilte die Finanzagentur mit. Insgesamt hätten bislang 124 Unternehmen Interesse an Maßnahmen des WSF bekundet. Die Bundesregierung hatte den Fonds aufgelegt, um notleidenden Unternehmen über die Virus-Pandemie hinwegzuhelfen. Laut WSF-Gesetz kann der Staatsfonds dazu noch bis Ende 2021 Kredite und Garantien an Unternehmen ausreichen, oder sich direkt an ihnen beteiligen.