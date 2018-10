Abgasskandal Daimler-Chef Zetsche sieht Rahmen für Diesel-Lösung abgesteckt

ParisDaimler-Chef Dieter Zetsche stellt sich vor dem Spitzentreffen der Koalition in der Dieselkrise auf keine weiteren Überraschungen ein. „Ich erwarte, dass es sich im Rahmen dessen bewegt, was vorher diskutiert wurde“, sagte er am Montag vor Beginn der Automesse in Paris zu den in Aussicht gestellten Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in Deutschland. Details wollte er nicht nennen.