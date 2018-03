BMW, Daimler und VW in den USA: Was Strafzölle für die deutschen Autobauer bedeuten würden

Auch einige Erfolgsmodelle der VW-Kernmarke könnten durch einen Importzoll deutlich teurer werden. Jetta und New Beetle laufen im großen mexikanischen VW-Werk in Puebla vom Band, ebenso der SUV Tiguan, der in den USA als Allspace verkauft wird. Doch auch in den USA hat VW in den vergangenen Jahren massiv investiert. Rund 150.000 Autos baut Volkswagen pro Jahr in Chattanooga, Tennessee. Neben dem Passat ist darunter auch das große SUV Atlas.