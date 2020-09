Börsengang Siemens Energy Die wichtigsten Baustellen des Herrn Bruch

Wenn Montagmorgen die Glocke an der Börse Frankfurt läutet, wird damit das einstige Kerngeschäft von Siemens in die Selbständigkeit entlassen: Das Energiegeschäft des Münchener Technologiekonzerns wird dann als Siemens Energy an der Börse notiert sein. Rund 90.000 Mitarbeiter und ein Umsatz von annähernd 30 Milliarden Euro verlassen mit Siemens Energy den Mutterkonzern. Dabei gelten große Teile vor allem des fossilen Energiegeschäfts von Siemens Energy als schwerfällig und margenschwach. Erst Anfang September kündigte Siemens Energy CEO Christian Bruch weitere Einsparungen für den neuen Konzern an. Um Siemens Energy zum Erfolg zu führen, muss Bruch vor allem folgende Baustellen dringend bearbeiten: