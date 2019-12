Chefwechsel beim Flugzeugbauer: Warum Boeing von Airbus lernen kann

Als sich das nicht halten ließ, musste er eingestehen, dass es am Ende an der neuen und schwer beherrschbaren Steuerungstechnik namens MCAS lag. Und schrittweise wurde klar, dass Boeing zuerst den Aufsichtsbehörden und dann auch den Airlines und ihren Piloten nicht die ganze Wahrheit erzählt über den Umfang der Änderungen hatte – und was diese in der Praxis bedeuteten. „Das System war für weniger erfahrene Piloten schwer zu beherrschen“, so Experte Großbongardt. Doch im Handbuch der Maschine war MCAS bestenfalls in Grundzügen zu finden. Nicht zuletzt aus Kreisen der Aufsichtsbehörde und der verärgerten Belegschaft drangen ständig neue Details nach draußen. „Am Ende entstand der Eindruck, Boeing setzt nur auf seine Interessen und könne die Sicherheit nicht wichtiger nehmen als die Erträge“, so ein führender Flugmanager. „Den Eindruck hat Airbus nie im Ansatz zugelassen, auch wenn es teuer war“, so der Manager. Hierzu zählt traditionell eine enge Verbindung in die Fluglinien und zu deren Piloten, sowie eine größere Kompromissbereitschaft, selbst wenn das kurzfristig die Kosten treibt.