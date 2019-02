Fusionsverbot für Siemens und Alstom Der Traum vom „Airbus auf der Schiene“ ist geplatzt

Was ist passiert?

Die EU-Wettbewerbshüter haben, wie bei Fusionen üblich, den Effekt eines Zusammenschlusses analysiert. Sie sind zu dem Ergebnis bekommen, dass Siemens und Alstom in Teilen des Marktes einen Anteil von über 90 Prozent erreicht hätten.



Auch nationale Kartellbehörden hatten gewarnt, dass ein Monopol entstehen würde. Besonders skeptisch war die spanische Wettbewerbsbehörde, die eine Untersuchung gegen Siemens, Alstom und weitere Hersteller eingeleitet hat. Der Verdacht: Im Bereich Schiene könnte in Spanien ein umfassendes Kartell bestehen.