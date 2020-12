Impfprogramme gegen Corona Analysten: Herdenimmunität in der EU im September möglich

Das Analyseinstitut für den Gesundheitssektor Airfinity geht davon aus, dass mit den geplanten Impfprogrammen in den USA schon im April eine Herdenimmunität gegen Corona erreicht werden könnte. In Großbritannien sei das im Juli, in der Europäischen Union Anfang September möglich, sagte Airfinity-Gründer Rasmus Bech Hansen. Impfskepsis sei in den Modellrechnungen berücksichtigt, betonte Airfinity-Analyst Matt Linley. Herdenimmunität wird nach Modellrechnungen erreicht, wenn 60 bis 70 Prozent der Menschen immun sind. Skeptisch seien nach Airfinity-Analysen je nach Land bis zu 35 Prozent der Menschen.



Allerdings 70 Prozent der Deutschen wollen sich aktuell gegen Corona impfen lassen. Sobald der Impfstoff marktreif ist, werden es aber deutlich weniger sein, warnt der Verhaltensökonom Gerhard Fehr. Er fordert daher eine Impfpflicht.