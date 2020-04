Luftfahrt in der Krise Airbus „verbrennt Geld in nie dagewesenem Tempo“

Für das laufende Jahr wagt Airbus-Chef Guillaume Faury wegen der unklaren Dauer und Folgen der Coronapandemie weiterhin keine neue Geschäftsprognose. Das Unternehmen fährt seine Flugzeugproduktion wie bereits bekannt um rund ein Drittel zurück, weil viele Airlines ihre bestellten Maschinen erst später abnehmen wollen.



Faury stellte die Belegschaft vor einigen Tagen auf tiefgreifende Einschnitte ein. „Das Überleben von Airbus steht in Frage, wenn wir jetzt nicht handeln“, schrieb der Franzose in einem Brief an die 135.000 Mitarbeiter, der am Freitagabend versandt wurde. Airbus „verbrennt Geld in einem nie dagewesenen Tempo“.