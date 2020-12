Stellenstreichungen IG Metall erklärt Gespräche mit Continental für gescheitert

Der kriselnde Autozulieferer hatte sein Sanierungsprogramm erweitert und stellt weltweit 30.000 Arbeitsplätze in Frage, davon 13.000 in Deutschland. Als Gründe führt der Konzern aus Hannover die schon länger schrumpfende Fahrzeugproduktion und die Verschärfung der Konjunkturkrise durch Corona an. IG Metall und Betriebsrat werfen dem Management indes vor, wichtige Trends zu spät erkannt zu haben. Die Transformation solle nun auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. „Offensichtlich hat Continental in der Krise jedes Maß verloren und will den Konflikt“, erklärte der Chef des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Sein bayerischer Kollegen Johann Horn sagte, der Konzern habe das Renditeziel von acht Prozent zum Maßstab erhoben und wolle dafür massenhaft Beschäftigte entlassen.



Der Streit kommt für Conti höchst ungelegen. In zwei Wochen will der neue Konzerchef Nikolai Setzer Investoren und Analysten über seine Strategie informieren.



