Tesla Musk gibt Aufgabe des Modells S „Plaid+“ bekannt

Die Gerüchteküche um ein mögliches Logistiklager in Deutschland heizte Musk bereits am Sonntag an. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob es nicht ein derartiges Lager für Europa in Deutschland geben könne, antwortete Musk: „Vielleicht“.



Der weltgrößte Elektroautohersteller baut derzeit in Grünheide bei Berlin sein erstes Werk in Europa. Ursprünglich wollte Tesla die Produktion in diesem Sommer starten. Musk hat davon jüngst Abstand genommen und im Gespräch mit Reuters TV bei einem Besuch der Baustelle im Mai erklärt: „Aktuell sieht es danach aus, dass wir mit der Herstellung Ende des Jahres beginnen können.“