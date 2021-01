„Trotz aller Anstrengungen sind wir derzeit in einer eher noch schwierigeren Lage als 2018, als ich das Amt übernommen habe“, sagte Diess. Der Manager hatte früh zum Ziel gemacht, den Börsenwert von VW erheblich zu steigern. VW soll mittels deutlich mehr Wertschöpfung im Bereich von Software zum Technologiekonzern umgebaut werden, um am Markt höhere Bewertungsansätze zu erhalten. Diess hatte als Vorbilder US-Techfirmen wie Apple, Amazon und Google genannt.



