Vorstandserweiterung Ärger bei Thyssenkrupp: „So nicht, Herr López“

Aber selbst, wenn man dieser Argumentation folgt, ist es zweifelhaft, ob der Nutzen dieses Umbaus die Kosten – den Bruch mit den Arbeitnehmern – tatsächlich aufwiegt. Warum etwa hat López, wenn er denn die Konzernteile zentraler verwalten will, nicht prioritär die Chefs der wichtigen Sparten zu Vorständen gemacht, also etwa auch den Stahlchef Bernhard Osburg? Das hätte eine gewisse Logik gehabt – TKMS-Chef Burkhard ist ja auch im Vorstand. Und was für ein Signal sendet es in den Betrieb, da haben die Gewerkschafter ja recht, wenn der Chef einerseits die Effizienz beschwört, aber andererseits zwei neue Vorstände bestallt? So zerstört López die Glaubwürdigkeit des Apex-Programms.