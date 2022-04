Zugtransporte nach China: Keiner will mehr durch Russland

Die Werbung verspricht einen reibungslosen Ablauf - und Vorteile gegenüber Transportalternativen. Mit Laufzeiten von „12 - 16 Tagen“ sei die Verbindung von Duisburg nach China über die neue Seidenstraße „schneller als das Schiff und zugleich deutlich günstiger als der Transport per Luftfracht“. Für Duisport, den größten Binnenhafen Europas, hatte sich der Schienentransport daher als lohnende Ergänzung in der Logistik erwiesen. Pro Woche kamen rund 60 Containerzüge aus China in Duisburg an.