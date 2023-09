Amazons Cloud-Chef im Interview „Bei generativer KI stehen wir gerade erst am Anfang eines langen Rennens“

Viele Autohersteller sind Kunden von AWS – die meisten haben aber zusätzlich Verträge mit weiteren Cloud-Anbietern. Volkswagen beispielsweise baut seine Industrie-Cloud mit AWS auf, setzt aber für seine Auto-Cloud auf Microsoft Azure. Warum vertraut VW Ihnen nicht alle Cloud-bezogenen Aufgaben an?

AWS ist in der Automobilbranche weltweit eindeutig führend. Wir haben enge Beziehungen zu praktisch allen Anbietern. Toyotas vernetzte Mobilitätsinitiativen nutzen unsere Cloud. Mit Stellantis sind wir vor anderthalb Jahren eine umfassende Partnerschaft eingegangen: Der Konzern nutzt AWS, um die Fertigung und die Lieferkette zu steuern. Auch die softwaredefinierten Fahrzeuge des Unternehmens – also Autos, die regelmäßig mit Softwareupdates versorgt werden – sind mit unserer Cloud verbunden. Andersherum verkauft Stellantis Elektrofahrzeuge an Amazon für die Auslieferung von Paketen. Solche umfassenden Partnerschaften nehmen zu, siehe zuletzt BMW, die ihre Plattform für autonomes Fahren auf AWS aufbauen wollen. Wir betonen aber immer auch, dass es im Cloud Computing nicht nur einen Gewinner geben wird. Sehr große Unternehmen mit mehreren Dutzenden oder sogar Hunderten von Milliarden Dollar Umsatz im Jahr wie BMW oder VW vertrauen eben nicht nur einem einzigen Anbieter ihre kompletten Aktivitäten an.



Ende des vergangenen Jahres hat das derzeitige Megathema generative künstliche Intelligenz (KI) mit ChatGPT an vorderster Front die Bühne betreten. In der Wahrnehmung scheint es so, als hinke AWS auf dem Feld Konkurrenten wie Microsoft mit OpenAI, aber auch Google und Meta hinterher.

Amazon verfügt bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert über breites Know-how im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Schon die im Jahr 1998 eingeführte Personalisierung auf der Amazon-Website basierte auf KI-Algorithmen. Zudem haben wir seit einigen Jahren eigene generative KI-Modelle innerhalb von Amazon laufen; so werden beispielsweise viele der Alexa-Sprachantworten von Modellen gesteuert, die Amazon entwickelt hat.